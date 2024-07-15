Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе с Деяном Станковичем и финальном матче Евро-2024.
- Какие впечатления от финального матча чемпионата Европы?
- Это была хорошая, интересная игра. Всегда классно смотреть на таких квалифицированных футболистов. Испания по делу выиграла этот турнир. Кроме Испании, на Евро понравились швейцарцы.
- Как вам работается со Станковичем? Что он изменил в тренировках и в жизни команды?
- Тренировочный процесс проходит в более закрытом режиме. В целом нагрузки он дает хорошие. По контрольным играм видно, что у нас дерзкий прессинг, когда мы играем один в один. Для этого нужно много тренироваться и быть в хорошей форме.
- То есть стиль игры «Спартака» поменяется?
- Да.
- Какие требования Станкович предъявляет к вам?
- У каждого тренера есть какие-то отличия, поэтому определенные требования точно изменились. У него есть четкое понимание, что и как он хочет видеть. Это требовательный специалист.
Елена Григорьевская
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