Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе с Деяном Станковичем и финальном матче Евро-2024.

- Какие впечатления от финального матча чемпионата Европы?

- Это была хорошая, интересная игра. Всегда классно смотреть на таких квалифицированных футболистов. Испания по делу выиграла этот турнир. Кроме Испании, на Евро понравились швейцарцы.

- Как вам работается со Станковичем? Что он изменил в тренировках и в жизни команды?

- Тренировочный процесс проходит в более закрытом режиме. В целом нагрузки он дает хорошие. По контрольным играм видно, что у нас дерзкий прессинг, когда мы играем один в один. Для этого нужно много тренироваться и быть в хорошей форме.

- То есть стиль игры «Спартака» поменяется?

- Да.

- Какие требования Станкович предъявляет к вам?

- У каждого тренера есть какие-то отличия, поэтому определенные требования точно изменились. У него есть четкое понимание, что и как он хочет видеть. Это требовательный специалист.

Елена Григорьевская