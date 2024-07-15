Титов назвал главное открытие Евро-2024

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов поделился мнением об игре испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямаля на чемпионате Европы – 2024.

«Открытие этого Евро очевидно для всех — Ламин Ямаль. Играть так ярко, играть по-взрослому — уже зрелый футболист. Не каждое десятилетие нам дает такое дарование», — приводит слова Титова «Чемпионат».

При этом специалист считает, что Ямаль пока далеко не Лионель Месси, но за ним точно стоит следить.

Напомним, на Евро-2024 Ямаль провел семь матчей, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре ассиста. Стоит сказать, что 17-летний футболист вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы, а также был признан лучшим молодым игроком турнира.