Де ла Фуэнте ответил, кто должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о том, кто достоин выиграть «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона.

— Обладателем «Золотого мяча» должен стать Родри. Пожалуйста, отдайте ему эту награду. Он лучший футболист в мире, — цитирует испанского специалиста журналист Фабрицио Романо.

На минувшем чемпионате Европы 28-летний Родри принял участие в шести матчах и забил один мяч. Стоит сказать, что испанский хавбек был признан лучшим игроком по итогам турнира.

14 июля в финале Евро-2024 сборная Испании одержала победу над национальной командой Англии. Игра завершилась со счетом 2:1.