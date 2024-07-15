Березовский: «Симон – лучший голкипер Евро-2024»

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский назвал вратаря, которого он считает лучшим на прошедшем Евро-2024 в Германии.

«Многие вратари на этом чемпионате стали открытием. Безусловно, лучший — вратарь сборной Испании. Унай Симон меньше всех пропустил, при этом дошел до финала», - говорит Березовский для «Чемпионата».

Напомним, что испанцы оформили на Евро-2024 семь побед. Симон пропустил ноль голов на групповом этапе и четыре – в плей-офф, по одному в каждом матче, начиная от стадии 1/8 финала, заканчивая финалом турнира. Клубом голкипера является «Атлетик Бильбао».