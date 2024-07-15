Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы.

- Кого из молодых игроков, выступавших не Евро, вы могли бы отметить?

- Испанцев, а в частности Ямаля. Он молодец. Очень круто, что в шестнадцать лет он обладает таким мастерством. Уильямса выделю. Симонса из сборной Нидерландов.

- Наиграл Ямаль на звание лучшего игрока турнира?

- Поскольку он очень молод, но внес большой вклад в успех своей сборной, скажу, что наиграл. Но и Родри этого заслужил на сто процентов. Как капитан он управлял процессами в команде.

- Чем запомнился этот чемпионат Европы?

- Хорошей игрой испанцев. Считаю, что победил футбол. На многие команды было смотреть не очень интересно, потому что они играли скучновато. А больше всего мне понравились испанцы и немцы.

- Как вам финал?

- Вчера ехал после тренировки на машине и смотрел игру отрывками. Получился очень крутой матч. Болел за Испанию.

Елена Григорьевская