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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шипицин: «Англии не повезло в конце» эксклюзив

15 Июля 2024 • 17:45 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу сборной Испании над сборной Англии в финале Евро-2024 со счётом 2:1.

- В принципе, ожидалось, что Испания должна затащить этот матч. Первый тайм получился вялый – чисто присматривались друг к другу, всего один удар в створ. Второй тайм, конечно, порадовал, там настоящий финал был. Чуть-чуть, конечно, англичанам в конце не повезло. Но Испания всё равно, думаю, была намного интересней, поэтому всё закономерно. А так, понравился финал, особенно второй тайм, – сказал Шипицин.

Сборная Англии дважды играла в финалах Евро – и проиграла их. Предыдущий раз это произошло в 2021 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Евгений Шипицин
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