Кечинов: «Везение англичан на Евро должно было закончиться»

Отгремел Евро-2024, победу на турнире оформила сборная Испании, обыграв в финальном матче сборную Англии. Бывший российский футболист Валерий Кечинов полагает, что фарт «трёх львов» рано или поздно должен был закончиться на минувшем турнире.

«Испания были сильнее всех, на мой взгляд. Про англичан этого сказать не могу. В плей-офф они чудом вылезли в матче со словаками, в игре со Швейцарией тоже, полагаю, незаслуженно победили. Это везение должно было закончиться», - говорит Кечинов «Газете.Ру», добавив, что финал расставил всё на свои места.

Напомним, что победу над англичанами «красная фурия» оформила со счётом 2:1. Все три гола команды забили во втором тайме основного времени. Испанцы в четвёртый раз в истории и третий раз в 21 веке стали чемпионами Европы.