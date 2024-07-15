Титов: «Я большего ждал от Фодена»

Легенда столичного «Спартака» Егор Титов высказался об игре нападающего сборной Англии Фила Фодена на минувшем чемпионате Европы – 2024.

«Я большего ждал от Фодена. Оказалось, что он второй по пробегу, но это не его конек. Фоден — это игра с мячом, умная игра», — приводит слова Титова спортивный портал «Чемпионат».

На Евро-2024 Фоден принял участие во всех семи матчах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Напомним, на турнире сборная Англии добралась до финала, где проиграла сборной Испании. Встреча завершилась со счетом 1:2. Для англичан данный финал стал уже вторым подряд в рамках Евро.