Карвахаль рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

Фланговый защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказался о «Золотом мяче».
«Мне бы хотелось, чтобы «Золотой мяч» выиграл испанский футболист. Наш футбол давно заслуживает этого. Надеюсь, что это произойдет. Я бы мог быть в числе претендентов не только из-за титулов в этом сезоне, но и за свою игру. Но сейчас не думаю об этом», - передает слова латераля ESPN.
В сезоне-2023/2024 Карвахаль стал чемпионом Испании, триумфатором Лиги чемпионов УЕФА, а также победителем чемпионата Европы. Во вчерашнем финале Евро-2024 сборная Испании одолела Англию со счетом 2:1.
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