Карвахаль рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

«Мне бы хотелось, чтобы «Золотой мяч» выиграл испанский футболист. Наш футбол давно заслуживает этого. Надеюсь, что это произойдет. Я бы мог быть в числе претендентов не только из-за титулов в этом сезоне, но и за свою игру. Но сейчас не думаю об этом», - передает слова латераля ESPN.