Швейцарский полузащитник «Чикаго» Джердан Шакири завершил карьеру в национальной команде. Об этом 32-летний футболист сообщил на своей страничке в социальной сети.

Шакири выступал за сборную с 2010 года. За это время он провел 125 матчей, забил 32 гола и стал автором 34 результативных передач.

На минувшем чемпионате Европы – 2024 Шакири вместе со сборной Швейцарии добрался до четвертьфинала, где только в серии пенальти проиграл англичанам.

Добавим, что победителем чемпионата Европы стала национальная команда Испании, которая в финале турнира оказалась сильнее Англии (2:1).