Радимов ответил, станет ли Ямаль «новым Месси»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о выступлении испанского вингера Ламина Ямаля на чемпионате Европы – 2024.
«Ямаль новая суперзвезда? Ну, уровня Месси вряд ли, а так, конечно же, он будет один из лучших в мире, если он будет так же прогрессировать и если минуют травмы», - поделился мнением эксперт на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
В финальном матче чемпионата Европы сборная Испании вместе с Ямалем одержала победу над командой Англии со счетом 2:1. 17-летний Ламин был признан лучшим молодым футболистом престижного турнира.
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