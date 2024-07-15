Радимов ответил, станет ли Ямаль «новым Месси»

«Ямаль новая суперзвезда? Ну, уровня Месси вряд ли, а так, конечно же, он будет один из лучших в мире, если он будет так же прогрессировать и если минуют травмы», - поделился мнением эксперт на ютуб-канале «Это футбол, брат!».