Аршавин назвал лучшего футболиста Евро

Экс-нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим игроком завершившегося чемпионата Европы – 2024.
«Засветились Ольмо и Ямаль, но я выбрал Родри, потому что, мне кажется, он был самым важным игроком для этой сборной, несмотря на Карвахаля и так далее. Поэтому я назову Родри», - поделился мнением эксперт на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
В воскресенье, 14 июля, состоялся финальный матч Евро между сборными Испании и Англии. «Красная фурия» отпраздновала победу над командой Гарета Саутгейта со счетом 2:1. Это четвертая победа испанцев на Евро.
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