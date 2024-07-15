Аршавин назвал лучшего футболиста Евро

«Засветились Ольмо и Ямаль, но я выбрал Родри, потому что, мне кажется, он был самым важным игроком для этой сборной, несмотря на Карвахаля и так далее. Поэтому я назову Родри», - поделился мнением эксперт на ютуб-канале «Это футбол, брат!».