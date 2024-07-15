Ямаль или Месси: назван игрок с лучшими шансами на «Золотой мяч»

После завершения чемпионата Европы и Кубка Америки журналисты Goal оценили шансы претендентов на «Золотой мяч». Лидером рейтинга стал лучший футболист Евро-2024 Родри Эрнандес, представляющий сборную Испании и «Манчестер Сити».

В топ-20 претендентов на престижную награду попал аргентинский нападающий Лионель Месси. 37-летний форвард вместе со сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки – 2024. Лео располагается на 16-й позиции.

Стоит отметить, что 12-е место в этом списке занял 17-летний испанский вингер Ламин Ямаль, который стал одним из лучших футболистов сборной Испании на победном Евро.

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