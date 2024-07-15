Названы кандидаты на пост главного тренера сборной Англии

Стало известно, кто может возглавить сборную Англии вместо Гарета Саутгейта.

Как сообщает The Telegraph, в настоящий момент в шорт-листе находятся четыре кандидата. Речь идет о бывших тренерах «Челси» Грэме Поттере, Томасе Тухеле и Маурисио Почеттино, а также о действующем наставнике «Ньюкасла» Эдди Хау.

Отмечается, что в Англии не хотят расставаться с 53-летним Саутгейтом, но есть вероятность, что тренер сам может оставить свой пост.

14 июля завершился чемпионат Европы – 2024. В финальном матче турнира сборная Англии проиграла национальной команде Испании. Встреча завершилась со счетом 1:2.