Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место

После завершения чемпионата Европы – 2024 был обновлен рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Согласно оценке Goal.com, лидером стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес, которого признали лучшим игроком Евро.

На втором месте находится нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Топ-3 замыкает английский хавбек «королевского» клуба Джуд Беллингем. В десятку также были включены: Дани Карвахаль, Лаутаро Мартинес, Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Фил Фоден и Нико Уильямс.

Напомним, что Испания победила Англию в финале чемпионата Европы со счетом 2:1.

Родри высказался о «Золотом мяче» после победы на Евро-2024