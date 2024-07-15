Гладилин: «Футбол повернулся лицом к Испании»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу сборной Испании на чемпионате Европы – 2024.

Финальный поединок завершился победой Испании над Англией со счетом 2:1.

«Футбол повернулся лицом к Испании, потому что это единственная команда, которая старалась играть в футбол и делать праздник для болельщиков», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Специалист считает, что прагматизм уже в прошлом, и в будущем мы будем видеть такой футбол, который сейчас демонстрирует Испания.

В следующем году Испания встретится с Аргентиной в рамках Финалиссимы. Данный трофей разыгрывается между победителями Евро и Кубка Америки.