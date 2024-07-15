Гладилин назвал причину поражения Англии в финале Евро-2024

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о причинах поражения сборной Англии от сборной Испании в финале чемпионате Европы – 2024.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу испанского коллектива.

«Удачи не хватило, видимо, футбольный бог отвернулся от них. Они и до финала-то доползли — проигрывали, потом отыгрывались», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Эксперт считает, что победа англичан пошла бы во вред футболу, ведь такие прагматичные команды тормозят развитие игры.

Стоит сказать, что для Испании данная победа на чемпионате Европы стала уже четвертой в истории.