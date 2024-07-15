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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ямаль грызёт гранит футбола: Какие рекорды вундеркинд побил на Евро-2024

15 Июля 2024 • 15:25 Комментировать (1)

Ламин Ямаль в течение последнего месяца закончил школу в онлайн-формате, отпраздновал 17-летие, выиграл чемпионат Европы со сборной Испании и попутно установил немало рекордов. Каких именно? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составило соответствующий список.

  • Ямаль – самый молодой футболист, сыгравший в финале чемпионата Европы либо чемпионата мира. В день игры с Англией ему было 17 лет и 1 день. Он обогнал в этом плане Пеле, которому было 17 лет 249 дней на момент финала ЧМ-1958 со Швецией. А в разрезе именно чемпионатов Европы Ямаль превзошёл португальца Ренату Саншеша (тот сыграл в финале Евро-2016 с Францией в 18 лет и 328 дней).
  • Соответственно, Ямаль стал автором самого молодого голевого паса в истории финалов чемпионатов мира и Европы.
  • Ямаль – наиболее юный игрок, забивавший в финальных турнирах чемпионатов Европы и мира. Здесь он тоже обогнал великого Пеле. Тот на мундиале 1958 года забил Уэльсу в четвертьфинале в возрасте 17 лет и 239 дней, а Ямаль в полуфинале Евро огорчил Францию в 16 лет и 362 дня. Если брать конкретно чемпионаты Европы, то предыдущий рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену, который отличился на групповом этапе Евро-2004 в возрасте 18 лет 141 день также против Франции.
  • Ямаль – единственный игрок (любого возраста), забивавший либо отдававший передачи в каждом матче плей-офф на одном чемпионате Европы. Как мы уже отметили, Ламин забил в полуфинале в ворота Франции, а ассисты он сделал против Хорватии в группе, Грузии в 1/8 финала, Германии в 1/4 финала и Англии в финале.
  • Ламин установил рекорд ещё в первом туре группового этапа – 16 лет и 338 дней исполнилось ему на момент дебюта на Евро (Испания встречалась с Хорватией). До этого наиболее юным дебютантом чемпионатов Европы был Кацпер Козловски, сыгравший за сборную Польши на Евро-2020 в матче с Испанией в 17 лет и 246 дней.
  • В том же матче (против Испании на Евро-2024) Ямаль оформил себя как самого молодого ассистента на всех Евро. Ламин обогнал в этом смысле бельгийца Энцо Шифо, сделавшего голевой пас на Евро-1984 в матче с Югославией, когда ему было 18 лет 115 дней.
  • В игре 1/8 финала с Грузией Ямаль стал самым молодым игроком плей-офф Евро. Возраст на ту дату – 16 лет и 353 дня. Англичанину Джуду Беллингему в четвертьфинале против Украины на Евро-2020 было 17 лет и 4 дня.
  • Логично, что Ямаль и самый молодой автор результативной передачи в истории плей-офф чемпионатов Европы. Как раз в матче с Грузией он её и сделал.
  • Ламин повторил достижения Стивена Цубера (сборная Швейцарии, Евро-2020), Аароном Ремзи (сборная Уэльса, Евро-2016), Эдена Азара (сборная Бельгии, Евро-2016) и Любинко Друловича (сборная Югославии, Евро-2000). Что это за достижения? Четыре голевые передачи в одном финальном турнире Евро.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Ламин Ямаль
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Комментарии (1) Все комментарии
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cabo verde
15 Июля 2024 в 15:41
не стал бы нем такой акцент делать
у него великолепные скоростные данные
но над обработкой мяча, пасом и ударом - есть над чем работать
надеюсь он будет прогрессировать
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