Беллингем назвал одну из причин поражения в финале Евро-2024

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем выделил одну из причин поражения от Испании (1:2) в финале чемпионата Европы. Звёздный футболист указал на истощение игроков после напряжённого сезона.

«Очень трудно. За последние недели мы принесли много жертв. При таком графике очень сложно собраться после сезона на последний турнир. Было тяжело морально и физически – мы истощены. Наверное, мы показали не лучшую игру, но были и хорошие моменты.

Из этого турнира мы можем вынести некоторые вещи и опыт на будущее. Если смотреть на всё негативно, ничего никогда не изменится», - слова Беллингема приводит AS.