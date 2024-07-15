Моуринью поздравил самого себя с победой Испании на Евро-2024 – не обошлось без юмора

Известный тренер Жозе Моуринью сделал публикацию в социальных сетях после победы сборной Испании над Англией в финале чемпионата Европы. В этой публикации Моуринью опубликовал давние фотографии, на которых он, будучи тренером «Реала», находится рядом с Альваро Моратой и Начо Фернандесом.

«2024. Победитель Лиги чемпионов в статусе капитана Начо Фернандес. Победитель чемпионата Европы в статусе капитана Альваро Мората. Огромные поздравления им и тренеру, который подарил им дебют, когда они ещё были в академии», - написал Моуринью, говоря о самом себе. Португалец добавил смайлы со смехом.

В продолжении текста Моуринью перешёл от похвалы к подшучиванию над самим собой.

«Тот самый тренер, который не разглядел в Дани Карвахале особенного», - поделился Моуринью.

Дальше главный тренер «Фенербахче» уже на полном серьёзе поздравил сборную Испании и её рулевого.