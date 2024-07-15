Беллингем эмоционально высказался после поражения в финале Евро-2024

В финале чемпионата Европы сборная Англии проиграла Испании со счётом 1:2. Комментарий по поводу этого результата дал один из лидеров «трёх львов» - полузащитник Джуд Беллингем.

«Сегодня футбол так сложен, графики сумасшедшие. После сезона мы собрались на последний турнир, организму было тяжело. Каждый из нас не хотел ничего, кроме как войти в историю и заставить людей гордиться собой. Нам не удалось это сделать, мы не справились», - цитирует Беллингема talkSPORT.

Стоит отметить, что сборная Англии проиграла в финале на втором чемпионате Европы подряд. «Три льва» ещё никогда не выигрывали этот турнир.