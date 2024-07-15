Ямаль сделал забавную публикацию после победы на Евро-2024

Сборная Испании стала чемпионом Европы, а Ламин Ямаль был признан лучшим молодым футболистом турнира. Вскоре после триумфа на континентальном футбольном форуме Яаль сделал забавную публикацию в социальных сетях.

Публикация представляет собой фото Ямаля в солнцезащитных очках с кубком Европы. На фото наложен текст, на котором Ламин рассказывает о своих летних достижениях. Текст можно адаптировать так:

- закончить среднюю школу (сделано).

- стать чемпионом Европы (сделано).

Теперь Ламин Ямаль, которому на днях исполнилось 17 лет, немного отдохнёт, прежде чем начать предсезонную подготовку с «Барселоной».