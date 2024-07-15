Силкин назвал открытие и разочарование Евро-2024

Российский тренер Сергей Силкин подвел итоги чемпионата Европы – 2024. Специалист назвал открытие и разочарование турнира в Германии.
«Открытием стала сборная Испании и Ямаль. Разочарованием назову сборную Германии. На хозяев оказывается такое давление, что любая ошибка может стать фатальной. Так и произошло», - приводятся слова тренера на страницах «Чемпионата».
Напомним, что сборная Германии вылетела на стадии 1/4 финала. Испания, в свою очередь, стала триумфатором чемпионата Европы. В финальном поединке, состоявшемся 14 июля, «красная фурия» одержала победу над Англией (2:1).
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