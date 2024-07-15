Ташуев: «Заслуженная награда для Родри»

«Было много футболистов, которые достойны награды. Но Родри - авторитетный футболист. Из атакующих футболистов Уильямс оставил хорошие впечатления. Но думаю, что это заслуженная награда для Родри», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».