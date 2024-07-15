Ташуев: «Заслуженная награда для Родри»

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев в общении с журналистами прокомментировал признание полузащитника сборной Испании Родри Эрнандеса лучшим футболистом чемпионата Европы – 2024.
«Было много футболистов, которые достойны награды. Но Родри - авторитетный футболист. Из атакующих футболистов Уильямс оставил хорошие впечатления. Но думаю, что это заслуженная награда для Родри», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
В финале Евро испанская сборная одержала победу над Англией со счетом 2:1. На турнире в Германии Родри провел шесть поединков и отметился одним голом.
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