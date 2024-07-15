В сборной Аргентины высказались о матче с Испанией

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о Финалиссиме, где его команде будет противостоять национальная команда Аргентины.
«В моей семье есть испанцы, поэтому я счастлив. С этой страной у меня особенные отношения, Я хорошо знаком с главным тренером их команды. Я рад триумфу Испании на Евро. Мы проведем красивый поединок. Обе сборные сейчас переживают отличный период, показывая хорошую игру», - передает слова специалиста Tyc Sports.
Напомним, что Финалиссима – это турнир, который состоит всего из одного матча. В нем встречаются победители последних чемпионата Европы и Кубка Америки.
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