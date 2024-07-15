В сборной Аргентины высказались о матче с Испанией

«В моей семье есть испанцы, поэтому я счастлив. С этой страной у меня особенные отношения, Я хорошо знаком с главным тренером их команды. Я рад триумфу Испании на Евро. Мы проведем красивый поединок. Обе сборные сейчас переживают отличный период, показывая хорошую игру», - передает слова специалиста Tyc Sports.