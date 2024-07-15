Силкин: «Англию в финале Евро обыграли дети»

Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о триумфе сборной Испании на чемпионате Европы 2024 года.
«Не ожидал, что у Испании может быть хорошая команда. Она играла в атакующий футбол и утёрла нос всем. Хотя Англия тоже неплохо играла в финале, но Испания была сильнее. Англичан обыграли дети», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Финальный матч чемпионата Европы состоялся на стадионе в Берлине 14 июля. Поединок завершился минимальной победой сборной Испании со счетом 2:1. «Красная фурия» стала чемпионом Европы в четвертый раз, что ранее не удавалось никому.
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