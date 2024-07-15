Силкин: «Англию в финале Евро обыграли дети»

«Не ожидал, что у Испании может быть хорошая команда. Она играла в атакующий футбол и утёрла нос всем. Хотя Англия тоже неплохо играла в финале, но Испания была сильнее. Англичан обыграли дети», - передает слова специалиста «Чемпионат».