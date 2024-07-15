Томас Мюллер ушёл из сборной Германии

34-летний нападающий Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в национальной сборной Германии. Об этом опытный футболист сообщил в видеообращении на ютуб-канале.

«Я всегда был горд представлять Германию. Хочу сказать всем спасибо. Теперь я буду поддерживать команду на трибуне», - заявил нападающий.

Мюллер выступал за сборную Германии с 2010 года. В общей сложности футболист провел 131 встречу за «бундестим», отметившись 45 забитыми мячами. На чемпионате Европы - 2024 Томас дошел с командой до четвертьфинала, где Германия потерпела поражение от сборной Испании со счетом 1:2.