Беллингем сделал заявление после поражения в финале Евро-2024

Звезда сборной Англии Джуд Беллингем высказался о поражении в финале чемпионата Европы – 2024.

«Это душераздирающе. Мы должны извлечь уроки из этой неудачи, чтобы поднять сборную Англии еще выше», - передает слова полузащитника BBC.

Финальный поединок Евро между сборными Испании и Англии состоялся в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. «Красная фурия» отпраздновала победу в решающем матче со счетом 2:1. Голы в составе испанцев забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. За англичан отметился Коул Палмер.

Добавим, что лучшим футболистом турнира был признан полузащитник сборной Испании Родри.