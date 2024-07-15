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Чемпионат Европы по футболу 2024

Беллингем сделал заявление после поражения в финале Евро-2024

15 Июля 2024 • 11:39 Комментировать (1)

Звезда сборной Англии Джуд Беллингем высказался о поражении в финале чемпионата Европы – 2024.

«Это душераздирающе. Мы должны извлечь уроки из этой неудачи, чтобы поднять сборную Англии еще выше», - передает слова полузащитника BBC.

Финальный поединок Евро между сборными Испании и Англии состоялся в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. «Красная фурия» отпраздновала победу в решающем матче со счетом 2:1. Голы в составе испанцев забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. За англичан отметился Коул Палмер.

Добавим, что лучшим футболистом турнира был признан полузащитник сборной Испании Родри.

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Сборная Англии Сборная Испании Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Francisco Gento
15 Июля 2024 в 11:56
Беллингем сразу и много чего захотел, потому и вышло "душераздирающе". Работать придётся, работать над ошибками
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