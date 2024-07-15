Непомнящий - об Испании: «Все будут дрожать, играя с такой командой»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о победе сборной Испании на чемпионате Европы – 2024, проходившем в Германии.

«Победа Испании над Англией ожидаема. Испания вернулась на лидирующие позиции после непростого времени смены поколений. Сейчас все будут дрожать, играя с такой командой», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Финальный матч Евро между сборными Испании и Англии состоялся на стадионе в Берлине. Встреча завершилась победой «красной фурии» со счетом 2:1. Лучшим футболистом завершившегося турнира был признан полузащитник Родри Эрнандес.