Конор Макгрегор выиграл большие деньги на победе Испании

Звезда заокеанского промоушена UFC, бывший чемпион в двух дивизионах Конор Макгрегор поставил выигрышную ставку на исход чемпионата Европы – 2024. Ирландский спортсмен поверил в победу сборной Испании и пополнил свой банковский счет на один миллион евро.

Напомним, что финальный матч между Испанией и Англией состоялся в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. «Красная фурия» отпраздновал победу со счетом 2:1 и в четвертый раз стала триумфатором Евро. Это рекордный показатель в истории.

Лучшим футболистом завершившегося турнира был признан опорный полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес.