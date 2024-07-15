Сборная Англии сделала заявление после поражения в финале Евро

В финальном матче чемпионата Европы – 2024 сборная Англии потерпела поражение от команды Испании. После этой неудачи пресс-служба «трёх львов» обратилась к болельщикам.

«Хотим поблагодарить наших потрясающих болельщиков за поддержку на протяжении всего чемпионата», - говорится в публикации пресс-службы «трёх львов».

Напомним, что финальный поединок чемпионата Европы состоялся на стадионе в Берлине и завершился победой Испании со счетом 2:1. Голами в составе триумфаторов отметились Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. За англичан один гол забил Коул Палмер. Лучшим футболистом престижного турнира был признан Родри Эрнандес.