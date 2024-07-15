Онопко прокомментировал победу Испании над Англией в финале Евро

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко прокомментировал победу Испании над Англией в финальном матче чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» выиграла со счетом 2:1.

«Вполне заслуженная победа испанцев. Я рад. Футбольный бог все видит! Испания показала лучший футбол на этом Евро», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В составе испанской команды голы забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. За англичан одним забитым мячом отметился Коул Палмер.

«Красная фурия» стала триумфатором чемпионата Европы в четвертый раз в истории. Это рекордный показатель для всех европейских команд.