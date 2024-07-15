Экс-тренер «Спартака» высказался о победе Испании на Евро

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с журналистами поделился мнением о триумфе национальной сборной Испании на чемпионате Европы – 2024.

«Мы очень довольны победой на Евро. Испания показала лучший футбол на турнире и заслуженно стала победителем. Большое спасибо всем за поддержку!» - передает слова испанского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в финале сборная Испании одержала минимальную победу над командой Англии со счетом 2:1. «Красная фурия» выиграла Евро в четвертый раз в истории. Это рекордный показатель для всех европейских команд.