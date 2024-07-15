Родри: «Палмер в будущем станет суперзвездой»

Полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес прокомментировал выступления хавбека сборной Англии Коула Палмера в финале Евро-2024. Напомним, игрок «Челси» вышел на замену и сравнял счёт во втором тайме, но Испания вырвала победу в концовке.

«Мы знали, что Англии необязательно показывать хороший футбол, чтобы добиться ничьи. Палмер? Я прекрасно его знаю. Он обладает невероятным талантом. В будущем Коул станет настоящей суперзвездой», – цитирует Палмера журналист Саймон Филлипс.

Родри ранее был признан лучшим игроком Евро-2024. В прошлом полузащитник выступал с Палмером в составе «Манчестер Сити», пока Коула не приобрёл лондонский «Челси».