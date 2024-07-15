Нападающий «Торпедо» поделился впечатлениями от выступления сборной Испании на Евро-2024

Нападающий «Торпедо» Даниил Шамкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги Евро.

- Евро завершен. Какая команда вам больше понравилась на этом турнире?

- Испания очень понравилась. Она добились результата. Это просто топ-сборная. А вот англичане до финала дошли со скрипом. Такой футбол, который они показывали, вообще не мое. Если Испания ведет игру, то англичане до последнего ждут какого-то момента. Они побеждали в основном с разницей в один мяч.

- Тем не менее, в финал эта сборная пробилась.

- Если их тактика работает – они молодцы. Считаю, что по турниру к ним не должно быть претензий. Не важно, в какой футбол они играли. Эта сборная сделала свое дело – дошла до финала. Да и состав там сильный, опытный. Но, как правило, молодые футболисты, в том числе те, кто выступает за Испанию, более амбициозные. Они не боялись играть в открытый футбол. Может быть, и за счет этого их команда играла так ярко.

- Почему у Испании так много яркой молодежи?

- За счет школы «Барселоны». И вообще мне кажется, что в Испании всегда были самые талантливые футболисты.

- Кто из молодых ребят вам больше понравился на турнире?

- Ямаль очень нравится. И Уильямс из «Атлетик» Бильбао.

- Какие еще сборные запомнились?

- Очень удивила Румыния. Она катком прошлась по группе. Хотя я считал эту команду больше аутсайдерами. А потом свою роль сыграл опыт и отсутствие футболистов, которые часто выступают в еврокубках. Поэтому румыны и вылетели в плей-офф.

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- За Грузией следили, для которой этот Евро стал первым в Истории?

- Конечно. Краем глаза. Они молодцы, смогли одолеть Португалию. Хорошая сборная, вопросов нет. Это тоже одно из открытий чемпионата.

- Вы никак не отметили Германию, которую многие хвалили за игру.

- Просто от Германии всегда ждешь результата. Поэтому их и отмечать нечего – они всегда дают этот результат. Просто им не повезло в плей-офф с тем, что попали на Испанию.

- Как вам Франция, которая с таким составом мало забивала?

- На Мбаппе легла большая ответственность. Бесконечная слава, видимо, вскружила ему голову. А, может быть, травма помешала. Это всегда выбивает из колеи. Он не чувствовал себя до конца в своей тарелке.

- Кто лучший игрок Евро?

- Ямаль. Он не так много забивал, но многое делал для команды – отдавал голевые передачи. Забил очень важный мяч. Этот гол стал одним из лучших, после Беллингема, который забил через себя на последних секундах матча.

- Сейчас много обсуждается фото маленького Ямаля, которого купает Месси. Пошли разговоры, что звездный аргентинец благословил малыша. Как относитесь к этой истории?

- Наверное, это совпадение. Наверняка Месси много с кем фотографировался и общался.

Елена Григорьевская