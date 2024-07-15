Газзаев оценил игру Ямаля на Евро

Экс-тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление 17-летнего испанского полузащитника Ламина Ямаля на чемпионате Европы – 2024.
«Одним из лучших уж точно можно назвать молодого испанца Ямаля. Он проявил задатки игрока высочайшего уровня, и это только в 16 лет. Я бы отдал предпочтение ему», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
В финале чемпионата Европы сборная Испании одержала победу над командой Англии со счетом 2:1. Ямаль был признан лучшим молодым футболистом престижного турнира. Награду лучшему игроку Евро-2024 вручили полузащитнику «красной фурии» Родри Эрнандесу.
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