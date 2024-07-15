Газзаев отреагировал на победу сборной Испании

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами прокомментировал победу сборной Испании на чемпионате Европы – 2024, который завершился в Германии.

«Испанцы выиграли все матчи, показывая свой стиль и философию. Со всеми соперниками эта команда играет активно и только в атаку. Это заслуженная победа Испании», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Финальный матч чемпионата Европы состоялся на стадионе в Берлине. «Красная фурия» одержала победу со счетом 2:1. Испанская сборная в четвертый раз стала триумфатором Евро. Это рекордный показатель.

Добавим, что лучшим футболистом турнира был признан полузащитник Родри Эрнандес.