Нурмагомедов высказался о матче Испания – Англия в финале Евро

Легенда смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов высказался о финальном матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

«Что за матч!» - оставил сообщение Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, что решающий матч престижного турнира, проходившего в Германии, состоялся на стадионе в Берлине 14 июля. Испанская команда отпраздновала победу со счетом 2:1. Голами за «красную фурию» отметились Оярсабаль и Уильямс. В составе англичан один мяч организовал Палмер. Лучшим футболистом Евро-2024 был признан опорный полузащитник Родри Эрнандес.