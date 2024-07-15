Ван дер Ваарт раскритиковал Беллингема

Экс-игрок мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением об игре полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема на чемпионате Европы – 2024.
«У Беллингема нет тонкой обработки мяча. Конечно, это сильный футболист, который может стабильно работать на поле 90 минут. Но я бы поспорил с десяткой на его спине. Речь не о номере. В моем понимании, Джуд не тянет на «десятку», - цитирует бывшего полузащитника сборной Нидерландов NOS.
В финале чемпионата Европы сборная Англии потерпела поражение от национальной команды Испании со счетом 1:2. Британцы проиграли второй финал Евро подряд.
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