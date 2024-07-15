Кононов назвал лучшую сборную и игрока чемпионата Европы

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги Евро.

- Какая сборная вам больше всего понравилась на Евро?

- Испания и по организации игры Словакия.

- Англия по делу добралась до финала?

- Конечно. Команда очень организованная. Там есть отличные футболисты. К тому же у них очень сильное молодое поколение. Ребята обученные, индивидуально сильные. А тренер достаточно давно работает в сборной, и они уже знают принципы игры.

- Что-то новое для себя на этом Евро увидели?

- Тенденции в последнее время заметны. Это прессинг, контрпрессинг, индивидуальная игра на флангах и грамотная игра в обороне, где команды могут варьировать тактику с прессингом, позиционном отбором, меняя по ходу матча схему игры. Они могут начинать играть по схеме 4-3-3, а потом поменять на 4-4-2. Или начинать с тремя центральными защитниками, а по ходу матча перестраиваться.

- Почему на Евро было забито мало мячей?

- Из-за хорошей игры в защите. Вспомните, как тяжело давался матч англичанам с теми же словаками, которые очень организованно действовали в обороне. Но и в атаке они пытались играть хорошо.

- Можно сказать, что это Евро – бенефис молодых футболистов?

- Да. Сейчас молодые ребята очень быстрые, техничные, и футбол сам по себе быстрый и с каждым годом и чемпионатом убыстряет свою игру. Поэтому быстрая индивидуальная игра с дриблингом, в пас, с акцентом на атаку сейчас задает тон.

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- Кто из молодых ребят больше понравился?

- Ямаль. В 16 лет играть на таком уровне – это фантастика. Я бы отдал ему приз лучшего игрока. Это будущее футбола, которое будет после Месси. Он будет брать «Золотые мячи». Кстати, если выбирать лучший гол чемпионата, я бы как раз выбрал гол Ямаля в ворота Франции.

- Как вам выступление сборной Грузии, для которой это Евро было первым?

- Грузины играли более прагматично, от обороны. Но, тем не менее, против такой сборной, которая имеет новое поколение футболистов, которые могут играть на скорости, обыгрывать, владеют дриблингом, защитникам сложно действовать. Для своего уровня грузины провели Евро очень здорово. И они подняли свой уровень очень серьезно. Я раньше не смотрел матчи этой сборной, но то, что я увидел, очень впечатлило.

Елена Григорьевская