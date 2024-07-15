Ван дер Ваарт выразил недовольство игрой Райса

«За Райса заплатили 100 миллионов. Но что особенного он делает на поле? Ему отдают мяч, а он пасует обратно защитникам. И так все по кругу. Если у тебя ценник 100 миллионов, то научись хотя бы продвигать мяч вперед», - передает слова Рафаэля NOS.