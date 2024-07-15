Ван дер Ваарт выразил недовольство игрой Райса

Экс-футболист сборной Нидерландов и мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт критически высказался об игре английского полузащитника Деклана Райса.
«За Райса заплатили 100 миллионов. Но что особенного он делает на поле? Ему отдают мяч, а он пасует обратно защитникам. И так все по кругу. Если у тебя ценник 100 миллионов, то научись хотя бы продвигать мяч вперед», - передает слова Рафаэля NOS.
В финале чемпионата Европы – 2024 сборная Англии потерпела поражение от команды Испании со счетом 1:2. Подопечные Гарета Саутгейта уступили во втором подряд финале Евро.
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