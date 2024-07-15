Футбольный комментатор Александр Елагин отреагировал на триумф сборной Испании на чемпионате Европы – 2024.

«Я от души поздравляю всех поклонников испанской сборной. Футболистов, тренеров, всех, кто болел за эту прекрасную компанию. Абсолютно справедливо Испания – чемпион. Блеск!» - передает слова Александра «Чемпионат».

Финальный матч сборных Испании и Англии состоялся на стадионе в Берлине и завершился победой «красной фурии» со счетом 2:1. Голами в прошедшей встрече отметились Уильямс, Палмер и Оярсабаль. Лучшим футболистом турнира в Германии был признан полузащитник Родри.