Шалимов прокомментировал победу Испании на Евро-2024

Экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от финального матча чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.
«Испанцы - это та команда, которая играла от себя. После гола испанцы начали играть через вратаря, через защитников. Победила команда, которая играла от себя в комбинационный футбол, в атаку. Я этому рад», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что финальный матч чемпионата Европы состоялся на стадионе в Берлине и завершился победой Испании со счетом 2:1. Для «красной фурии» это четвертый титул чемпиона Евро.
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