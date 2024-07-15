Шалимов прокомментировал победу Испании на Евро-2024

«Испанцы - это та команда, которая играла от себя. После гола испанцы начали играть через вратаря, через защитников. Победила команда, которая играла от себя в комбинационный футбол, в атаку. Я этому рад», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».