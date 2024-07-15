Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме

15 июля состоялся решающий поединок Кубка Америки 2024 года, проходившего на футбольных аренах США. Сборная Аргентины встречалась в финале с командой Колумбии и победила со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал форвард «альбиселесте» Лаутаро Мартинес.

Таким образом, аргентинская команда сыграет против сборной Испании в Финалиссиме-2024. В этом матче встречаются триумфаторы чемпионата Европы и Кубка Америки.

Напомним, что Испания стала чемпионом Евро-2024. В финальном матче турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте отпраздновали победу над Англией со счетом 2:1.