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Чемпионат Европы по футболу 2024

Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме

15 Июля 2024 • 08:28 Комментировать (3)

15 июля состоялся решающий поединок Кубка Америки 2024 года, проходившего на футбольных аренах США. Сборная Аргентины встречалась в финале с командой Колумбии и победила со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал форвард «альбиселесте» Лаутаро Мартинес.

Таким образом, аргентинская команда сыграет против сборной Испании в Финалиссиме-2024. В этом матче встречаются триумфаторы чемпионата Европы и Кубка Америки.

Напомним, что Испания стала чемпионом Евро-2024. В финальном матче турнира подопечные Луиса де ла Фуэнте отпраздновали победу над Англией со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Испании
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Комментарии (3) Все комментарии
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San13
15 Июля 2024 в 08:40
О мля, что за чудо чудесное?:)))
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Ceroki
15 Июля 2024 в 08:38
Классно , будет интересно .
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NOBODY
15 Июля 2024 в 08:35
Финалиссима???? это что, правда такое было или выдумали недавно??? емае......
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