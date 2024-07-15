Вертонген назвал обладателя «Золотой мяча» после финала Евро

Бельгийский защитник Ян Вертонген, который завершил международную карьеру после вылета с Евро-2024, прокомментировал признание полузащитника сборной Испании Родри Эрнандеса лучшим футболистом турнира.

«Золотой мяч» для Родри подтвержден», - оставил сообщение 37-летний футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что в финальном матче сборная Испании встречалась с национальной командой Англии. «Красная фурия» одержала победу со счетом 2:1. Родри был признан лучшим футболистом по итогам турнира. Полузащитник сыграл шесть поединков и отметился одним забитым мячом.