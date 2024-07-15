Кирьяков: «Испания заслужила победу больше, чем Англия»

Российский специалист Сергей Кирьяков высказался о результате финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии. «Красная фурия» отпраздновала победу со счетом 2:1.

«Второй тайм финала Евро - это нечто. Оярсабаль решил исход этого матча и всего чемпионата. Испания заслужила победу больше, чем Англия. Справедливость восторжествовала. Теперь у нас новый чемпион», - передает слова тренера «Чемпионат».

Напомним, что в составе сборной Испании голами отметились Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. За английскую команду один мяч забил Коул Палмер. «Красная фурия» стала победителем чемпионата Европы в четвертый раз.