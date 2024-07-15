Анчелотти обратился к Испании после победы на Евро

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу сборной Испании на чемпионате Европы – 2024. В финальном поединке команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счетом 2:1.

«Поздравляю, Испания! Это заслуженная победа на Евро», - оставил сообщение итальянский тренер в своих социальных сетях.

Напомним, что забитыми мячами в составе испанцев отметились Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. За англичан голом отличился Коул Палмер.

«Красная фурия» стала чемпионом Европы в четвертый раз. Это рекордный показатель среди всех европейских сборных.