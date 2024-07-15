Родри высказался о «Золотом мяче» после победы на Евро-2024

Опорный полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес, который был признан лучшим футболистом чемпионата Европы – 2024, высказался о «Золотом мяче».

«Наш главный тренер заслуживает признания после этого успеха. Пусть все люди выходят на улицы и празднуют наш успех. Пришло время испанскому футболисту получить «Золотой мяч», - передает слова хавбека газета Marca.

Напомним, что в финальном матче чемпионата Европы сборная Испании отпраздновала победу над командой Англии со счетом 2:1. На прошедшем турнире Родри принял участие в шести встречах, в которых забил один гол.