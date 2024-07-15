Месси выступил лучше, чем Роналду на Евро

В США подошел к завершению Кубок Америки – 2024. В ночь с 14 на 15 июля состоялся финальный матч престижного турнира между сборными Аргентины и Колумбии. «Альбиселесте» одержали победу с минимальным счетом 1:0. Голом отметился нападающий Лаутаро Мартинес.

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси провел 65 минут в финальной встрече. Опытный форвард был заменен из-за полученной травмы. После замены Лео плакал на скамейке запасных.

Нападающий завершил этот турнир со скромными показателями. На Кубке Америки Месси поучаствовал в пяти поединках, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.