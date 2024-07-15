Кейн получил самую низкую оценку в финале Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вновь остановился в шаге от командного трофея.

Лидер атаки «трёх львов» вышел в стартовом составе в финальном поединке Евро-2024 с Испанией, но уже на 61-й минуте был заменён на Олли Уоткинса. Англичане уступили со счётом 1:2 – второй подряд проигранный финал чемпионата Европы.

Среди всех игроков обеих команд, вышедших в основе, Кейн получил самую низкую оценку от известного статистического портала WhoScored – 5,95. Капитан нанёс один удар по воротам, отдал десять передач с 50% точности и выиграл всего две дуэли из семи.

Гарри Кейн забил на Евро-2024 три гола – он стал лучшим бомбардиром турнира наряду с ещё пятью игроками.